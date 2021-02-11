У Вінниці чоловік погрожував підірвати магазин солодощів

У Вінниці поліція затримала чоловіка, який погрожував підірвати магазин солодощів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 11 лютого, близько 11 години на спецлінію поліції 102 надійшло повідомлення від працівників магазину солодощів на вулиці Миколи Оводова, що біля їх закладу перебуває підозрілий чоловік з сумкою та має намір підірвати вибухівку. Відразу після введення в дію поліцейської спецоперації «Грім», чоловіка затримали», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, на місці події поліцейські провели евакуацію відвідувачів, працівників магазину та осіб, які перебували поряд з закладом, а також обмежили рух для пішоходів поблизу можливо небезпечного місця.

Затриманим виявився 31-річний вінничанин. Наразі він доставлений до територіального відділення поліції для з’ясування обставин події. Вибухотехніки оглянули речі затриманого, приміщення магазину та прилеглу до нього територію. Небезпечних предметів вони не виявили.

Після проведення перевірки буде надана правова кваліфікація події, оскільки інформація, яка надійшла на спецлінію 102 має розбіжності з фактичними обставинами події.

Фото Нацполіції