В Афінах ввели локдаун, щоб стримати поширення коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.
Збільшення кількості хворих на COVID-19, що потрапляють до лікарень у цьому регіоні, стривожило уряд. Щодня 15 нових пацієнтів потребують ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, і вони вже заповнені на 70%.
Міцотакіс підтвердив у своєму телезверненні: "З четверга й до 28 лютого обмежувальні заходи в Аттіці будуть посилені. Всі форми роздрібної торгівлі закриваються, відтепер заклади освіти усіх рівнів працюватимуть віддалено. Досвід першої хвилі пандемії, а також локдауну після різдвяних свят показує, що чим швидше запроваджуються обмеження, тим швидше вони скасовуються".
Як повідомлялося, станом на ранок 11 лютого у світі з початку пандемії вже підтверджено 107 856 160 випадків коронавірусу. При цьому зафіксовано 2 364 980 летальних випадків. Кількість тих, хто вже одужав, становить 79 871 749 осіб.
Фото: greekcitytimes.com