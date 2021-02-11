В Афінах ввели локдаун, щоб стримати поширення коронавірусу

Голова уряду Греції Кіріакос Міцотакіс оголосив про початок сьогодні жорсткого карантину, що триватиме до кінця місяця для столиці країни Афін та регіону Аттіка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Збільшення кількості хворих на COVID-19, що потрапляють до лікарень у цьому регіоні, стривожило уряд. Щодня 15 нових пацієнтів потребують ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, і вони вже заповнені на 70%.

Міцотакіс підтвердив у своєму телезверненні: "З четверга й до 28 лютого обмежувальні заходи в Аттіці будуть посилені. Всі форми роздрібної торгівлі закриваються, відтепер заклади освіти усіх рівнів працюватимуть віддалено. Досвід першої хвилі пандемії, а також локдауну після різдвяних свят показує, що чим швидше запроваджуються обмеження, тим швидше вони скасовуються".

Як повідомлялося, станом на ранок 11 лютого у світі з початку пандемії вже підтверджено 107 856 160 випадків коронавірусу. При цьому зафіксовано 2 364 980 летальних випадків. Кількість тих, хто вже одужав, становить 79 871 749 осіб.

Фото: greekcitytimes.com