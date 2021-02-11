У світі зафіксували 107,9 мільйона випадків COVID-19

Станом на ранок 11 лютого у світі з початку пандемії вже підтверджено 107 856 160 випадків коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

При цьому зафіксовано 2 364 980 летальних випадків.

Кількість тих, хто вже одужав від цієї хвороби, становить 79 871 749.

У трійці країн-лідерів за кількістю інфікованих - США (27 897 214), Індія (10 871 060) та Бразилія (9 662 305).

Найвищий приріст захворювань за минулу добу зафіксовано в Мексиці (11 138).

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Як повідомлялося, в Україні станом на 11 лютого лабораторно підтверджено 1 258 094 випадки COVID-19, з них за добу – 5 039.