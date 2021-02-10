МІ6 набиратиме співробітників іноземного походження – ЗМІ

Британська розвідка МІ6 набиратиме співробітників іноземного походження в межах політики послаблення вимог до прийому на службу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times із посиланням на джерело в уряді.

Зазначається, що претенденти на роботу в МІ6 не обов’язково мають бути народжені у Великій Британії, але їм необхідно мати британський паспорт, і хоча б один із їхніх батьків має бути британцем або мати «суттєві зв’язки» зі Сполученим Королівством.

За словами співрозмовника видання, британська зовнішня розвідка прагне «набирати талановитих кандидатів ... з різноманітним мисленням, а не людей, які думають однаково». Крім того, присутність у службі розвідки людей різних національностей і з різною освітою сприятиме «більшій ефективності шпигування».

Раніше штат британської розвідки складався виключно з корінних британців, випускників переважно «університетів із червоної цегли» - шести престижних університетів у великих промислових центрах Британії, збудованих із червоної цегли в ХІХ столітті.

Як повідомлялося, у межах послаблення прийому на службу британська розвідка скасувала верхню вікову межу в 55 років та знизила мінімальний вік працевлаштування з 21 до 18 років.

Фото: Simple Wikipedia