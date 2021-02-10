Слідчі назвали можливу причину аварії Boeing у Яванському морі

Індонезійські слідчі в рамках попереднього звіту про причини катастрофи в Яванському морі літака Sriwijaya Air, унаслідок якої загинуло 62 особи, заявили про проблеми з автоматом тяги у Боїнга, що впав.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на Національний комітет з безпеки на транспорті (KNKT).

За словами слідчих, коли літак досяг висоти 2 484 метри, лівий важіль управління двигуном відсунувся назад, що призвело до зниження потужності двигуна, тоді як правий залишився у початковій позиції.

«Ми не знаємо, зламаний він чи ні, але це аномалія, тому що лівий важіль пішов далеко назад, а правий - ні, як ніби він застряг», - заявив представник KNKT Нуркахіо Утомо.

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Він уточнив, що пілоти повідомляли про неполадки системи автомата тяги за пару днів до автокатастрофи, але, за офіційними даними, їх встигли успішно вирішити.

Індонезійські слідчі відзначили, що продовжать вивчення автомата тяги, системи попередження про небезпечне зближення із землею, а також перевірять технічне обслуговування лайнера.

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Як повідомлялося, 9 січня пасажирський Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air з 62 пасажирами на борту розбився в Яванському морі, неподалік від індонезійського острова Лакі.

Відзначається, що повний і остаточний звіт про катастрофу KNKT планує оприлюднити на початку наступного року.

Фото: АА