Спалах COVID-19 у Гані: парламент країни пішов на карантин

У роботі парламенту Гани оголошено тритижневу перерву через зростання захворюваності на COVID-19 серед депутатів.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Спікер парламенту Гани Албан Сумана Кінгсфорл Багбін оголосив перерву у засіданнях законодавчого органу на три тижні через поширення COVID-19”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у 17 з 275 депутатів й 151 з близько 500 співробітників парламенту був підтверджений COVID-19.

Багбін також закликав тих депутатів та співробітників парламенту, які ще не пройшли тест на коронавірус, зробити це.

Нагадаємо: станом на вівторок на території Гани було виявлено 73 003 випадки інфікування COVID-19 й 482 смерті від недуги.