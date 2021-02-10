В Естонії проти ексурядовця відкрили кримінальну справу за користування службовим авто

В Естонії справу проти колишнього міністра освіти Майліс Репс, яку звільнили з посади за використання службового авто для власних потреб, перекваліфікували на кримінальну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ERR.

Керівник бюро корупційних злочинів Центральної кримінальної поліції Естонії Атс Кюбарсепп заявив, що детективи збирали докази щодо можливого зловживання активами міністерства ще з листопада.

"Слідство виявило ознаки злочину, саме тому ми продовжимо з'ясовувати обставини вже у кримінальному провадженні. Розслідування пов'язане з інформацією, яку раніше висвітлювали у ЗМІ", - сказав Кюбарсепп.

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Вважається, що міністр освіти Майліс Репс зловживала майном міністерства, коли її водій підвозив її дітей до школи та в інші місця. Пізніше повідомлялося, що Репс використала свою службову машину для відпочинку у Хорватії, не бувши офіційно у відпустці.

Державний прокурор Денис Часовських заявив, що сторона обвинувачення вивчає можливі факти зловживання майном міністерства.

"Раніше розпочате провадження продовжиться на етапі збору доказів для перевірки підозри у вчиненні кримінального правопорушення", - додав прокурор.

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Як повідомлялося, Президент Естонії Керсті Кальюлайд звільнила міністра освіти та науки Майліс Репс за використання службової автівки в особистих цілях.

Репс чотири рази обіймала посаду міністра освіти та науки в Естонії, була неодноразово членом парламенту та є членом правління провідної керівної партії Центру.

Фото: delfi