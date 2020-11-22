Президент Естонії звільнила міністра за використання службового авто в особистих цілях

Президент Естонії Керсті Кальюлайд звільнила міністра освіти і науки Майліс Репс за використання службової машини в особистих цілях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на прес-службу президента.

Репс подала в п'ятницю заяву про відставку у зв'язку з тиском з боку ЗМІ, які з'ясували, що вона возила своїх шістьох неповнолітніх дітей на службовій машині в школу і гуртки.

«Я потрапила під шалений тиск у зв'язку з суміщенням ролі міністра і матері. Я визнаю, що зробила помилку, і вибачаюсь», - написала Репс у соціальних мережах.

У суботу президент Естонії Керсті Кальюлайд прийняла заяву Репс.

Прем'єр-міністр Юрі Ратас висловив жаль з приводу того, що з уряду піде «по-справжньому компетентний, такий, що знає до дрібниць підвідомчу йому сферу, неймовірно працездатний і відданий своїй справі міністр».

Репс чотири рази обіймала посаду міністра освіти і науки в Естонії, була неодноразово членом парламенту і є членом правління провідної правлячий партії Центру.

Як зазначає видання, Репс продовжить роботу як депутат парламенту.