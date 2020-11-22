Президент Естонії звільнила міністра за використання службового авто в особистих цілях
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на прес-службу президента.
Репс подала в п'ятницю заяву про відставку у зв'язку з тиском з боку ЗМІ, які з'ясували, що вона возила своїх шістьох неповнолітніх дітей на службовій машині в школу і гуртки.
«Я потрапила під шалений тиск у зв'язку з суміщенням ролі міністра і матері. Я визнаю, що зробила помилку, і вибачаюсь», - написала Репс у соціальних мережах.
У суботу президент Естонії Керсті Кальюлайд прийняла заяву Репс.
Прем'єр-міністр Юрі Ратас висловив жаль з приводу того, що з уряду піде «по-справжньому компетентний, такий, що знає до дрібниць підвідомчу йому сферу, неймовірно працездатний і відданий своїй справі міністр».
Репс чотири рази обіймала посаду міністра освіти і науки в Естонії, була неодноразово членом парламенту і є членом правління провідної правлячий партії Центру.
Як зазначає видання, Репс продовжить роботу як депутат парламенту.