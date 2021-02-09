У Франції кількість померлих від COVID-19 перевищила 80 тисяч

У Франції кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою, перевищила 80 тис.

Про це засвідчила актуальна статистика уряду країни, передає власний кореспондент Укрінформу.

Станом на 9 лютого та з початку пандемії у березні 2020 року від COVID-19 померло 80 147 осіб. Загалом було зареєстровано 3 360 235 інфікувань коронавірусом.

За попередні 24 години у країні виявлено 18 870 нових інфікувань.

Нагадаємо: у Франції через карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 закриті ресторани та бари, великі торговельні центри, кінотеатри та театри, спортивні зали, басейни. Діють обмеження на публічні зібрання та перетин кордону.

У країні уведено комендантську годину із 18.00 до 06.00.

Фото: MANUEL ROBERTO/ARQUIVO