Жителям Пекіна роздадуть $1,5 мільйона у криптовалюті

Адміністрація столиці КНР роздасть до китайського Нового року 50 тисячам місцевих мешканців по 200 юанів (30 доларів) у криптовалюті в рамках експерименту національного центробанку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

Акцію буде здійснено в рамках тестової програми Народного банку Китаю із розробки та введення в обіг національної криптовалюти, яка в перспективі запрацювала б на рівні з аналоговою. Передбачається, що нею можна буде розплачуватися через програми на зразок Alipay і WeChat Pay. Утім, на відміну від популярних криптовалют (як-от біткоїни), китайська цифрова валюта буде контролюватися єдиною централізованою системою.

Зазначається, що під час цього експерименту влада Пекіна вибере 50 тисяч учасників, які отримають по 200 юанів у цифровій валюті. Загалом на це виділяють 1,5 мільйона доларів. Потім – у період новорічних свят із 10 по 17 лютого – ці особи матимуть змогу витратити отримані кошти в деяких офлайн- і онлайн-магазинах.

Як відомо, це вже третій подібний експеримент у Китаї. Раніше схожі заходи із тестування криптовалюти проводилися в Сучжоу та Шеньчжені.