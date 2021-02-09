Заява Маска зробила біткоїн ще дорожчим: ціна зросла до $48 тисяч
Укрінформ
Вартість біткоїна побила черговий рекорд, сягнувши $48 тисяч за одиницю через день після того, як американська компанія з виробництва електрокарів Tesla Ілона Маска заявила про інвестування $1,5 мільярда у криптовалюту та її застосування у платежах.
Як передає Укрінформ, про це пише Bloomberg.
На переконання деяких фінансистів, якщо великі корпорації й надалі вкладатимуться у біткоїн, його загальна капіталізація перевищить ринкову вартість Tesla.
Підйом наразі переживає не лише біткойн, а й інші криптовалюти. Однак коливання біткоїна породжує суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю й до повного падіння.
Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростання інтересу з боку інвесторів доказом її стійкості. Однак скептики вбачають у рості біткоїна спекуляцію та повторення його останнього буму у 2017 році що зрештою завершився крахом.