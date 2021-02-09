Глава міноборони Британії попереджає про можливість хімічних і біологічних атак
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times.
За словами Уоллеса, існує занепокоєння тим, що деякі режими вважають прийнятним використання нервово-паралітичних речовин та патогенів проти своїх опонентів після нападів у Великій Британії та Сирії.
Також міністр зазначив, що Інтернет дав «потужний імпульс» терористичним групам чи державам, які налаштовані на дослідження та розробку такої зброї.
Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2018 р. колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському Солсбері й госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новічок» російського походження.
Пізніше, 30 червня, сталося отруєння «Новічком» двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив.
Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новічок».
5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - «Олександр Петров» (справжнє ім'я Олександр Мішкін) і «Руслан Боширов» (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.
Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat опублікували фотографію третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів - співробітника ГРУ «Сергія Федотова», справжнє ім'я якого Денис Сергєєв.
Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що під час хімічної атаки у анклаві сирійських повстанців Дума у квітні 2018 року використовувався хлор.