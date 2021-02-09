Глава міноборони Британії попереджає про можливість хімічних і біологічних атак

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес попередив про загрозу хімічних та біологічних атак, що зростає, через «розлад світового порядку», оскільки держави ігнорують міжнародні правила.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times.

За словами Уоллеса, існує занепокоєння тим, що деякі режими вважають прийнятним використання нервово-паралітичних речовин та патогенів проти своїх опонентів після нападів у Великій Британії та Сирії.

Також міністр зазначив, що Інтернет дав «потужний імпульс» терористичним групам чи державам, які налаштовані на дослідження та розробку такої зброї.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня 2018 р. колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у британському Солсбері й госпіталізували з отруєнням невідомою речовиною, яку згодом ідентифікували як нервовий реагент «Новічок» російського походження.

Пізніше, 30 червня, сталося отруєння «Новічком» двох осіб у сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі вижив.

Британська влада офіційно звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новічок».

5 вересня прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на Скрипалів. Британська розвідка встановила, що підозрювані - «Олександр Петров» (справжнє ім'я Олександр Мішкін) і «Руслан Боширов» (справжнє ім'я Анатолій Чепіга) - є офіцерами ГРУ.

Пізніше розслідувачі The Insider і Bellingcat опублікували фотографію третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів - співробітника ГРУ «Сергія Федотова», справжнє ім'я якого Денис Сергєєв.

Організація із заборони хімічної зброї дійшла висновку, що під час хімічної атаки у анклаві сирійських повстанців Дума у квітні 2018 року використовувався хлор.