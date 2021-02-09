Президент Байден вперше відвідає в середу Пентагон

Президент США Джо Байден планує цієї середи здійснити перший офіційний візит до Пентагону як верховний головнокомандувач Збройних сил США.

Про це заявив у понеділок речник Міністерства оборони США Джо Кірбі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми очікуємо на візит в середу президента Байдена»,- зауважив представник оборонного відомства.

Він уточнив, що глава Білого дому зустрінеться з вищим цивільним та військовим керівництвом міністерства «для обговорення питання зовнішньої та оборонної політики». Крім того, президент США проведе зустріч зі службовцями, які працюють у Пентагоні.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого четверга Джо Байден здійснив перший візит до Державного департаменту, під час якого озвучив основні положення зовнішньої політики його адміністрації.

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