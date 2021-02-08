Байден зосередився на подоланні пандемії, розкладу візитів ще немає – посол США

Президент США Джо Байден нині зосереджується на подоланні пандемії коронавірусу у країні, графік його поїздок ще не готовий.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповіла тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на брифінгу у межах форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді», відповідаючи на запитання про можливі візити президентів України та США до Києва чи Вашингтона.

"Президент Байден тільки став до виконання своїх обов'язків, і зараз основний фокус у нього - на подоланні пандемії у США", - зазначила вона, додавши, що розклад подорожей Байдена наразі не готовий.

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Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що процес призначення ексміністра фінансів Оксани Маркарової послом України в США перебуває на фінальній стадії.