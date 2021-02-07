У Білому домі відповіли на заклик Байдена не надавати Трампу звіти розвідки

Питання надання доступу експрезиденту США Дональду Трампу до секретних даних вирішуватимуть представники розвідувального відомства, заявила речниця Білого дому Дженіфер Псакі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post.

Білий дім відреагував на запит нового голови держави Джо Байдена позбавити свого попередника доступу до даних розвідки.

Напередодні чинний президент заявив, що Трампа не можна допускати до секретних даних.

"Яку цінність вони для нього мають? Який вплив у нього взагалі є, окрім того, що він може проговоритися...?", - зазначив Байден.

Байден має право одноосібно обмежити будь-кому доступ до даних спецслужб, але він довіряє власній розвідувальній команді, яка вирішить, в якій саме формі надавати розвідувальну інформацію, якщо колишній президент її попросить, зазначають у Білому домі.

Як повідомлялося, 3 листопада 2020 року у США відбулися вибори президента, на яких чинний президент Джо Байден переміг Дональда Трампа.

Фото: The White House