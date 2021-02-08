Папа Римський закликав військових у М’янмі звільнити затриманих

Папа Франциск у понеділок, 8 лютого, закликав військових керівників М'янми звільнити політичних в'язнів та відновити "грубо перерваний" шлях країни до демократії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Папа звернувся з щорічним зверненням до дипломатичного корпусу під час третього дня загальнонаціональних протестів у М'янмі проти усунення військовими обраної на виборах влади тиждень тому.

У своїй промові перед дипломатами з більш ніж 180 країн Папа Франциск розповів про свою прихильність та розуміння прагнень народу М'янми.

"Шлях до демократії, пройдений протягом останніх років, був грубо перерваний державним переворотом минулого тижня", - сказав Папа Римський.

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, що триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

У свою чергу прем'єрка Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. У низці країн світу засудили цей переворот.

Фото: Vatican Media