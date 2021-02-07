«Не хочемо військової диктатури!»: тисячі людей вийшли на протести у М’янмі

У М’янмі сьогодні десятки тисяч людей вийшли на акції протесту по всій країні проти військового перевороту та з вимогою звільнення голови уряду країни Аун Сан Су Чжі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначається, це найбільші акції протесту в країні після Шафранової революції 2007 року, що допомогла стимулювати перехід до демократії.

У другий день масових акцій протесту натовп у найбільшому місті країни Янгон був вбраний у червоні сорочки, ніс червоні прапори та червоні повітряні кулі - кольору партії "Національна ліга за демократію" Су Чжі (NLD).

"Ми не хочемо військової диктатури! Ми хочемо демократії", - скандували протестувальники.

У неділю вдень військові закінчили одноденну блокаду мережі Інтернет, яка ще більше розпалила гнів суспільства після перевороту минулого понеділка, що зупинив перехід країни до демократії та викликав міжнародне обурення.

Протестувальники демонстрували жест з підняттям трьох пальців, який став символом протесту проти перевороту. Водії тиснули на клаксони, а пасажири автівок демонстрували фотографії лауреата Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі.

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде головною особою держави.

Напередодні у країні вже були акції протесту, але в них брало участь значно менше людей. Близько 200 студентів та викладачів університетів вийшли на вулиці в Янгоні. Також були акції протесту в деяких інших містах.

Своєю чергою прем'єрка Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн були заарештовані. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. У низці країн світу засудили цей переворот.

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