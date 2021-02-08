На світовому ринку дуже велика конкуренція за COVID-вакцини — ЮНІСЕФ

На світовому ринку дуже велика конкуренція за вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це під час форуму «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді» сказала голова представництва ЮНІСНФ в Україні Лотта Сільвандер.

“Є проблема по всьому світові, що нерівно відбувається розподіл вакцин. І, як ви знаєте, вакцинація розпочалася в країнах з високим рівнем доходу - як США, Велика Британія тощо. І чому Україна досі не розпочала? Ну тому що є певна конкуренція на глобальному ринку щодо доступу до таких вакцин”, - сказала Сільвандер.

Вона додала, що виправленню цієї ситуації сприяє об'єднання зусилля ВООЗ, ЮНІСЕФ, зокрема, було створено глобальну ініціативу COVAX, з тим, щоб країни з низьким рівнем доходу, які не можуть конкурувати на світовому ринку, отримали доступ до вакцини.

Водночас Сільвандер зауважила, що для подолання поширення коронавірусної хвороби однієї вакцинації недостатньо.

“Ми повинні все ж таки погоджуватися на ті обмеження, які впроваджуються у країнах, але найбільшою перепоною, яка постає перед нами, - це дезінформація. Дуже багато хибних чуток, які побутують наразі щодо різних вакцин, котрі є доступними, і ми повинні боротися, протидіяти усій цій дезінформації — вакцини є безпечними, вони були протестовані. Вакцини дуже чітко відстежуються і врегульовуються. Нам потрібно поширювати той посил, що вакцини є безпечними”, - акцентувала Сільвандер.

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Також вона додала, що на побутовому рівні необхідно продовжувати дотримуватися відповідних правил: носіння маски, соціальне дистанціювання, користування антисептиками та дотримання правил гігієни.

Як повідомлялось, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 106 727 667 випадків коронавірусу, зокрема, 2 328 405 летальних, одужало 78 428 009 осіб.