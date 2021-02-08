Кількість жертв сходження льодовика в Індії зросла до 18

Кількість людей, що загинули внаслідок сходження льодовика в індійських Гімалаях, зросла до 18 осіб, а кількість зниклих безвісти перевищує 200.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За словами рятувальників, вони розшукують 203 осіб, більшість яких – це робітники, задіяні на будівництві у високогір’ї.

Раніше повідомлялося про 14 загиблих та 170 зниклих безвісти.

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В Індії у штаті Уттаракханд 7 лютого сходження льодовика причинило масштабну повінь, унаслідок якої, ймовірно, загинули від 100 до 150 осіб. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Ганга".

Фото: theworldnews.net