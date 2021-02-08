Біля Філіппін стався потужний землетрус

Землетрус магнітудою 5,6 стався біля західного узбережжя Філіппін.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано у понеділок, 8 лютого, о 02:00 годині за київським часом.

Епіцентр землетрусу розташовувався за 120 км від міста Пондагітан на глибині 51,1 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило. Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого землетрус магнітудою 5,4 стався біля узбережжя Тайваню.