Туреччина та Азербайджан проводять спільні військові навчання

Підрозділи ЗС Туреччини та Азербайджану проводять спільні навчання «Зима-2021».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення міноборони Туреччини у Twitter.

"У рамках навчань «Зима-2021» збройних сил Туреччини та Азербайджану було проведено навчальні стрибки", - повідомило міноборони.

Відео, додане до твіта, демонструє проведення підготовки та практичних стрибків з парашутом.

Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga gönüllerde… 🇹🇷🇦🇿



Kış-2021 Tatbikatı hazırlıkları kapsamında Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline “Statik Atlayış Eğitimi” verildi. pic.twitter.com/8w9sBAxWDb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021

Навчання «Зима-2021» відбуваються на сході Туреччини - в провінції Карс. Вони триватимуть до 12 лютого.

Як повідомлялося, турецькі військові несуть постійне чергування в центрі моніторингу перемир'я в Нагірному Карабасі. Спільний турецько-російський центр моніторингу перемир'я в Нагірному Карабаху розпочав роботу 30 січня цього року.