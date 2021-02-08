Туреччина та Азербайджан проводять спільні військові навчання

Туреччина та Азербайджан проводять спільні військові навчання

Відео
Укрінформ
Підрозділи ЗС Туреччини та Азербайджану проводять спільні навчання «Зима-2021». 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на повідомлення міноборони Туреччини у Twitter.

"У рамках навчань «Зима-2021» збройних сил Туреччини та Азербайджану було проведено навчальні стрибки", - повідомило міноборони.

Відео, додане до твіта, демонструє проведення підготовки та практичних стрибків з парашутом.

Навчання «Зима-2021» відбуваються на сході Туреччини - в провінції Карс. Вони триватимуть до 12 лютого.

Читайте також: У центрі моніторингу перемир’я в Карабаху чергують 120 військових

Як повідомлялося, турецькі військові несуть постійне чергування в центрі моніторингу перемир'я в Нагірному Карабасі. Спільний турецько-російський центр моніторингу перемир'я в Нагірному Карабаху розпочав роботу 30 січня цього року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-