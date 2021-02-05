У рамках діяльності спільного турецько-російського центру моніторингу перемир'я в Нагірному Карабаху несуть чергування 120 військових - по 60 від кожної з країн.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення телеканалу CNN Türk.

«Турецько-російський спільний центр моніторингу продовжує свою діяльність в Нагірному Карабаху, чергування несуть 60 турецьких та 60 російських військових», - йдеться у повідомленні.

Центр розміщено поблизу села Мерзілі та міста Агдам. Він займає територію площею 4 га, на якій розміщено 65 збірних житлових та службових приміщень. У спостережній місії задіяні БПЛА.

Військові здійснюють моніторинг перемир’я за знімками, зробленими з безпілотних літальних апаратів в регіоні та спостерігають, чи сторони дотримуються режиму припинення вогню.

Спільний турецько-російський центр моніторингу перемир'я в Нагірному Карабаху розпочав роботу 30 січня цього року.

У центрі моніторингу перемир’я в Карабаху чергують 120 військових / Фото: cnnturk.com

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін та жертв серед мирного населення.

9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій у Нагірному Карабаху. Азербайджанська та вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові у статусі миротворців.