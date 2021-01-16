Нагірний Карабах: Азербайджан подав позов проти Вірменії в ЄСПЛ

Офіційний Азербайджан направив до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) заяву про порушення прав і свобод своїх громадян, які «постраждали внаслідок військової агресії Вірменії».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє азербайджанське державне агентство AzerTAg.

«Відповідно до розпорядження Президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва було підготовлено і 15 січня 2021 року представлено в Європейський суд з прав людини міждержавну заяву про порушення прав і свобод наших громадян, які постраждали внаслідок військової агресії Вірменії проти Азербайджану. У заяві піднімаються питання порушення права на життя, поваги до приватного і сімейного життя та свободи віросповідання, не застосування тортур і жорстокого поводження, власності та вільного пересування внаслідок окупації, яка тривала близько 30 років, Вірменією Нагірно-Карабахського регіону та семи прилеглих до нього районів Азербайджану, а також висунуті докази того, що 3890 громадян Азербайджану зникли безвісти і Вірменія не вжила жодних заходів для розслідування долі цих осіб», - йдеться у повідомленні.

Крім того, в заяві також відображено «факти порушення прав громадян Азербайджану, які захищаються Європейською конвенцією з прав людини, внаслідок військової провокації збройних сил Республіки Вірменія у Товузському напрямку в липні 2020 року».

У документі, представленому в Європейський суд з прав людини, від Вірменії «вимагається вжити необхідних заходів для відновлення порушених прав наших громадян».

Зазначається, що до підготовки заяви були залучені відомі в світі міжнародного права експерти та провідні правознавці Азербайджанської Республіки.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія і Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали воєнні дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

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9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення воєнних дій в Нагірному Карабаху. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, у регіоні з'явилися російські військові в статусі миротворців.

Азербайджан повернув контроль над усіма районами по периметру Нагірного Карабаху, а також частиною власне Нагірного Карабаху разом з містом Шуша. При цьому Вірменії гарантується створення транспортного коридору в Карабах, а Азербайджану - в ексклав Нахічевань.