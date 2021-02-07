Уряд Британії не має наміру вводити COVID-паспорти

Уряд Великої Британії не планує запроваджувати так званий паспорт вакцинації проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це заявив британський міністр з питань вакцинації Надім Захаві, повідомляє Sky News.

На запитання журналіста, чи уряд Британії розглядає можливість запровадження паспортів проходження вакцинації, Захаві відповів: "Ні, не розглядаємо".

Міністр додав: якщо інші країни вимагатимуть у громадян Британії докази того, що вони отримали щеплення від коронавірусу, британці зможуть звернутися до лікаря по відповідну довідку.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії розпочали роботу над "паспортом вакцинації", який даватиме право в'їзду до певних країн.