Чотирьох учасників білоруських протестів затримали у РФ

На території РФ затримали чотирьох громадян Білорусі, яких режим Олександра Лукашенка переслідує за участь у мітингах. Мінськ домагається екстрадиції затриманих.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Беларусь сегодня розповів керівник міжнародно-правового відділу СК Білорусі Михайло Вавуло.

За його словами, затримані звинувачуються у "чиненні опору співробітникам міліції" та в "участі в організації масових заворушень". Імен протестувальників не назвали.

Влада Білорусі вже направила до органів РФ документи на екстрадицію своїх громадян, але наразі вони знаходяться на стадії розгляду.

"Зазвичай більшість порушників біжать у Російську Федерацію, оскільки кордонів як таких з союзною державою немає. Наприклад, четверо громадян нашої країни, які в серпні чинили опір співробітникам міліції при затриманні та брали участь в організації масових заворушень, нещодавно були затримані на території Росії", - повідомив Вавуло.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

ЄС та Україна не визнали результати президентських виборів у Білорусі.