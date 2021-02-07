Режим Лукашенка просить Польщу екстрадувати засновників Nexta

Сьогодні слідчий комітет Білорусі направив до Польщі документи на екстрадицію засновника телеграм-каналу Nexta Степана Путило та його колишнього головного редактора Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, про це поінформував у Телеграм керівник міжнародно-правового відділку СК Білорусі Михайло Вавуло.

"Слідчий комітет направив документи на екстрадицію Путила та Протасевича через генерального прокурора до Польщі. З цією країною у нас підписано міжнародну угоду про правову допомогу у кримінальних справах, яка також регламентує питання екстрадиції", - зазначив Вавуло.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та затримувати протестувальників. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

ЄС та Україна не визнали результати президентських виборів у Білорусі.