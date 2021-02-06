У Білорусі блогеру дали 4,5 року в'язниці за фільм про наркотрафік

Білоруського блогера Павла Спіріна Мінський міський суд засудив до 4,5 року ув'язнення в колонії загального режиму за відеоматеріали, що стосуються наркотрафіку в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Білоруський партизан.

Спіріну інкримінують «умисні дії з метою збурення расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі або ворожнечі за ознакою расової, національної, релігійної, мовної чи іншої соціальної приналежності».

Як зазначається, опубліковані відео на YouTube-каналі блогера «Межа» про антинаркотичне законодавство і «Моторошна таємниця генпрокурора Білорусі: карт-бланш на садизм» щодо подій 9 серпня були внесені до списку екстремістських матеріалів.

У них Спірін розповідає про систему наркотрафіку в Білорусі і висвітлює події, пов'язані з виборами президента, зокрема, дії силовиків щодо протестувальників.

Як повідомляв Укрінформ, раніше білоруський суд засудив до п'яти років позбавлення волі мінчанина Віктора Борушка за нібито напад на співробітника ОМОНу під час однієї з минулорічних акцій протесту.

Фото: svoboda.org(RFE/RL)