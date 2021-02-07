Байден повністю одужав після травми ноги - лікар

Особистий лікар президента США Джо Байдена Кевін О’Коннор повідомив, що очільник Білого дому повністю одужав після травми ноги, яку він отримав у листопаді, граючи з власним собакою.

Як передає Укрінформ, про це інформує CNN.

"Сьогодні отримав чергові рентгенівські знімки ноги президента. Обидва невеликі переломи повністю зажили", - сказав доктор Кевін О'Коннор.

У попередній заяві в суботу О'Коннор зазначив, що "здоров'я Байдена покращилось, як очікувалося, і він дотримується суворого режиму фізичної терапії".

Байден зламав ногу граючись зі своїм собакою на прізвисько Майор. У родини Байдена є двоє псів, Майор та Чемпіон, обидва - німецькі вівчарки.

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Як зазначається, надалі Байдену будуть регулярно робити рентгенівські знімки у клініці, де він проходив початкове обстеження.

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