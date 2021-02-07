Куба відкриє економіку для приватного бізнесу

Куба відкриє економіку для приватного бізнесу

Укрінформ
Влада Куби оголосила, що дозволить приватному бізнесу працювати у більшості галузей економіки, що є важливою реформою в державі з контрольованою економікою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Міністр праці Куби Марта Хелена Фейто заявила, що перелік дозволених для приватного бізнесу галузей економіки розширився з 127 до понад 2 000.

Цей крок "допоможе звільнити продуктивні сили" приватного сектору, зазначила урядовець.

За її словами, лише незначне число галузей промисловості надалі буде зарезервовано для держави.

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Економіка комуністичної країни сильно постраждала від пандемії коронавірусу та санкцій США, запроваджених адміністрацією президента Трампа.

Торік кубинська економіка скоротилася на 11% - це найгірший спад протягом майже трьох десятиліть. Зараз кубинці стикаються з дефіцитом базових товарів.

Фото: GETTY IMAGES

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