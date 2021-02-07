Куба відкриє економіку для приватного бізнесу

Влада Куби оголосила, що дозволить приватному бізнесу працювати у більшості галузей економіки, що є важливою реформою в державі з контрольованою економікою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Міністр праці Куби Марта Хелена Фейто заявила, що перелік дозволених для приватного бізнесу галузей економіки розширився з 127 до понад 2 000.

Цей крок "допоможе звільнити продуктивні сили" приватного сектору, зазначила урядовець.

За її словами, лише незначне число галузей промисловості надалі буде зарезервовано для держави.

Економіка комуністичної країни сильно постраждала від пандемії коронавірусу та санкцій США, запроваджених адміністрацією президента Трампа.

Торік кубинська економіка скоротилася на 11% - це найгірший спад протягом майже трьох десятиліть. Зараз кубинці стикаються з дефіцитом базових товарів.

Фото: GETTY IMAGES