Румунія отримала першу партію вакцини від AstraZeneca

До Румунії у суботу прибула перша партія вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca, яку використають для щеплення людей від 18 до 55 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Digi24.

Зазначається, що ця партія налічує 81,6 тисячі доз.

«Цього місяця у нас має бути загалом 600 тис. доз», - заявив прем'єр країни Флорін Кіцу журналістам після того, як йому зробили друге щеплення проти коронавірусу.

Румунія, де проживають 19 мільйонів осіб, поставила перед собою мету вакцинувати до вересня близько 10 мільйонів осіб. З моменту запуску програми вакцинації в грудні понад 450 тисяч людей отримали принаймні одну дозу вакцини.

У Румунії на сьогодні зареєстровано 18,7 тисячі смертей серед тих, у кого виявили коронавірус. Загалом у країні зареєстрували понад 740 тисяч випадків.

Як повідомляв Укрінформ, до Польщі в суботу доставлено першу партію вакцини компанії AstraZeneca кількістю 120 тис. доз.