Китай схвалив вакцину від Sinovac

Китайський державний регулятор схвалив для широкого застосування вакцину від COVID-19 компанії Sinovac Biotech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Так, зазначається, що Національне управління з виробництва лікарських препаратів Китаю схвалило розробку та широке використання цієї нової вакцини, інактивованої коронавірусом.

Слід зауважити, що це вже друга вакцина від COVID-19, що отримала зелене світло для широкого застосування в Китаї після того, як у грудні була схвалена вакцина, розроблена Пекінським інститутом, що входить до державної Китайської національної фармацевтичної групи (Sinopharm).

Повідомлялося, що препарат від Sinovac уже впроваджений в КНР для груп підвищеного ризику зараження коронавірусом, але суботнє схвалення китайської влади дозволяє використовувати її серед широкого загалу.

Це схвалення було отримано після декількох випробувань вакцини - як усередині країни, так і за кордоном, зокрема у Бразилії і Туреччині.

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Україна, де ще не стартувала вакцинація, уклала контракт на поставку вакцини від Sinovac Biotech. Йдеться про 1,9 мільйона доз.

Станом на 6 лютого загальна кількість підтверджених із початку пандемії випадків коронавірусу у світі досягла 106 003 626, померло 2 311 001, вилікувалися від COVID-19 вже 77 643 019 людей.

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