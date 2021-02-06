У світі виявили вже понад 106 мільйонів хворих з коронавірусом

Загальна кількість підтверджених із початку пандемії випадків коронавірусу у світі досягла 106 003 626.

Як передає Укрінформ, про це говорять дані Worldometer.

Число смертей, пов’язаних із цієї хворобою, складає наразі 2 311 001, а вилікувалися від COVID-19 вже 77 643 019 людей.

Найбільше хворих – у США (27 407 324), Індії (10 815 222) та Бразилії (9 449 088).

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 5 лютого, зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 129.