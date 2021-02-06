Кількість випадків коронавірусу у світі перевищила 105,9 мільйона
Укрінформ
Cтаном на ранок 6 лютого у світі з початку пандемії загалом підтвердили 105 954 302 випадки коронавірусу, включаючи 2 310 035 летальних.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.
Водночас від хвороби вже одужали 77 590 041 особа.
У першу трійку за числом заражених входять США (27 407 324), Індія (10 815 222) та Бразилія (9 449 088).
Найвищий за минулу добу приріст нових випадків коронавірусу зафіксовано в Російській Федерації (16 627, але з урахуванням незаконно анексованих Криму та Севастополя).
В Україні ж за минулу добу, 5 лютого, зафіксували 4 310 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 129.
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