У баварському офісі Червоного Хреста стався вибух: п'ятеро постраждалих

Унаслідок вибуху газу в будівлі Червоного Хреста в баварському місті Меммінген постраждали кілька людей.

Про це повідомляє у Твіттері місцева поліція, передає Укрінформ.

Вибух, як зазначається, стався близько 6-ї ранку п’ятниці. Постраждали 5 осіб, одна людина – серйозно, її доправили до лікарні на рятувальному вертольоті.

Речник поліції охарактеризував пошкодження будівлі як «величезні». Сила вибуху була такою, що повилітали шибки.

Екстрені служби вважають причиною вибуху витік газу з газопроводу поряд із будівлею. Було евакуйовано будинки в радіусі 100 метрів від місця аварії.

Фото: memmingen.de