Вибух повністю знищив готель у Греції — уламки розлетілися на 80 метрів
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Укрінформ
У результаті сильного вибуху неподалік від грецького міста Касторія повністю зруйновано триповерховий готель.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.
Звуки вибуху почули у сусідній Касторії, яка знаходиться за 4 км від готелю. Також через інцидент у місті сталися короткочасні відключення електроенергії.
За даними влади, ударна хвиля розкидала уламки в радіусі до 80 метрів.
На місце інциденту прибули пожежники з Касторії. Поліцейські оточили територію і заблокували рух на головній магістралі, що веде до міста.
Причину вибуху поки офіційно не встановили, однак влада заявила, що підозрюють витік газу.
Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Тризірковий готель Tsamis Hotel був побудований на початку 1970-х років і налічує 80 номерів. Його повіністю відремонтували в 2010 році.
Фото: AMNA