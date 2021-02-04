Вибух повністю знищив готель у Греції — уламки розлетілися на 80 метрів

У результаті сильного вибуху неподалік від грецького міста Касторія повністю зруйновано триповерховий готель.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Greek Reporter.

Звуки вибуху почули у сусідній Касторії, яка знаходиться за 4 км від готелю. Також через інцидент у місті сталися короткочасні відключення електроенергії.

За даними влади, ударна хвиля розкидала уламки в радіусі до 80 метрів.

На місце інциденту прибули пожежники з Касторії. Поліцейські оточили територію і заблокували рух на головній магістралі, що веде до міста.

Причину вибуху поки офіційно не встановили, однак влада заявила, що підозрюють витік газу.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

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Тризірковий готель Tsamis Hotel був побудований на початку 1970-х років і налічує 80 номерів. Його повіністю відремонтували в 2010 році.

Фото: AMNA