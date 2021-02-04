Жительку Броварів затримали за підпал готелю
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.
"У місті Бровари жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 32-річна місцева жителька підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після сварки з адміністратором.
Пожежники швидко загасили вогонь. Через пожежу довелося евакуювати шістьох пожильців, вони не постраждали.
Правоохоронці встановили місцезнаходження палійки та затримали її. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Поліцейські встановлюють причини конфлікту.
Як повідомлялося, у Броварах Київської області 3 лютого сталася пожежа у готельному комплексі. Рятувальники евакуювали 5 осіб.