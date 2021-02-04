Жительку Броварів затримали за підпал готелю

Жительку Броварів Київської області затримали за влаштовану у готельному номері пожежу після сварки з адміністратором закладу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, передає Укрінформ.

"У місті Бровари жінка підпалила ліжко у готельному номері, в результаті чого частково вигоріло оздоблення кімнати загальною площею 26 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 32-річна місцева жителька підпалила готельний номер, де тимчасово проживала, після сварки з адміністратором.

Пожежники швидко загасили вогонь. Через пожежу довелося евакуювати шістьох пожильців, вони не постраждали.

Правоохоронці встановили місцезнаходження палійки та затримали її. Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

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Поліцейські встановлюють причини конфлікту.

Як повідомлялося, у Броварах Київської області 3 лютого сталася пожежа у готельному комплексі. Рятувальники евакуювали 5 осіб.