У Броварах горів готель

У м.Броварах Київської області під час гасіння пожежі готельного комплексу рятувальниками було евакуйовано 5 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Київській області.

“3 лютого о 19:18 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення про загорання готельного комплексу ПП «Стандарт Ойл Плюс» за адресою: м. Бровари, вулиця Броварської сотні”, - йдеться у повідомленні.

По прибуттю на місце виклику рятувальниками встановлено, що займання виникло в кімнаті готелю.

Під час гасіння пожежі рятувальники евакуювали 5 осіб.

Пожежу локалізовано о 19:57 та повністю ліквідовано о 20:08.

На місці події працювали 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Фото: ДСНС