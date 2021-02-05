Ізраїль ще на кілька днів продовжив локдаун

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення продовжити дію загальнонаціонального локдауну до ранку неділі, 7 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Israel.

Рішення ухвалене через те, що в країні вже нараховується п’ять тисяч летальних випадків внаслідок коронавірусу (COVID-19).

Локдаун діятиме до 7-ї години ранку неділі.

Потім жителям Ізраїлю буде знову дозволено виходити з дому на відстань понад 1 км.

Також зможе відкритися бізнес, який не надає послуги з обслуговування людей.

«У міру збільшення кількості людей, які роблять щеплення (від коронавірусу - ред.), ми зможемо поступово відкривати економіку», - сказав прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу.

В уряді зауважили, що не ухвалювали рішення про відкриття дитячих садків, адже ще тривають консультації з міністерствами охорони здоров’я й освіти.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого Кабмін Ізраїлю вирішив продовжити третій загальнонаціональний локдаун до ранку п'ятниці, 5 лютого.

У світі станом на ранок 5 лютого зафіксовано більш як 105,4 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних.