Ізраїль передасть Палестині п’ять тисяч доз COVID-вакцини

Ізраїль передасть Палестині п’ять тисяч доз COVID-вакцини

Укрінформ
Уряд Ізраїлю погодився передати 5 тис. доз вакцини від коронавірусу для палестинських медичних працівників, які працюють із хворими на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.

Як зазначається, понад три мільйони людей в Ізраїлі вже зробили щеплення, водночас у Палестині вакцину ще ніхто не отримав.

Офіс міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца підтвердив, що Ізраїль здійснить передачу вакцини до Палестинської адміністрації. Палестинці поки що не коментували цю інформацію.

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Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння з приводу нерівномірного розподілу вакцин між Ізраїлем та палестинцями, які проживають на окупованому Західному березі річки Йордан та у Секторі Газа. У ВООЗ заявили, що Ізраїль відповідає за добробут палестинців у цій місцевості.

Однак Ізраїль, своєю чергою, заявляв, що за тимчасовими мирними угодами, підписаними у 1990-х роках, він не несе відповідальності за палестинців. Раніше в ізраїльському уряді заявили, що не отримували ніяких запитів про надання вакцин від Палестини.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 142 465 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 229 612 летальних, одужали вже 74 774 596 осіб.

Фото: Getty Images 

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