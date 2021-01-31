Ізраїль передасть Палестині п’ять тисяч доз COVID-вакцини

Уряд Ізраїлю погодився передати 5 тис. доз вакцини від коронавірусу для палестинських медичних працівників, які працюють із хворими на COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це інформує BBC.

Як зазначається, понад три мільйони людей в Ізраїлі вже зробили щеплення, водночас у Палестині вакцину ще ніхто не отримав.

Офіс міністра оборони Ізраїлю Бенні Ганца підтвердив, що Ізраїль здійснить передачу вакцини до Палестинської адміністрації. Палестинці поки що не коментували цю інформацію.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я висловила занепокоєння з приводу нерівномірного розподілу вакцин між Ізраїлем та палестинцями, які проживають на окупованому Західному березі річки Йордан та у Секторі Газа. У ВООЗ заявили, що Ізраїль відповідає за добробут палестинців у цій місцевості.

Однак Ізраїль, своєю чергою, заявляв, що за тимчасовими мирними угодами, підписаними у 1990-х роках, він не несе відповідальності за палестинців. Раніше в ізраїльському уряді заявили, що не отримували ніяких запитів про надання вакцин від Палестини.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 31 січня зафіксовано 103 142 465 випадків зараження коронавірусом, з них - 2 229 612 летальних, одужали вже 74 774 596 осіб.

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