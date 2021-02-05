Сейм Латвії ухвалив резолюцію щодо звільнення Навального

Латвійський парламент прийняв заяву, в якій закликав РФ негайно звільнити Олексія Навального та припинити порушення прав людини в Росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Сейму Латвії.

Латвійські парламентарії відзначають, що в серпні 2020 року Олексія Навального на території РФ намагалися отруїти за допомогою нервово-паралітичного агента військового класу «Новічок», розробленого в Росії, але в РФ з цього приводу досі не порушено кримінальної справи.

У заяві рішуче засуджується незаконне і політично мотивоване затримання Навального та подальше судове рішення, винесене російською владою у спробі змусити замовкнути опозицію і критиків режиму.

«У відповідь на затримання Навального і вирок про тюремне ув'язнення, який він отримав 2 лютого, а також на підставі загального режиму санкцій ЄС ми закликаємо російську владу негайно припинити переслідування, залякування і придушення, а також інші форми порушення прав людини їх політичних опонентів, ЗМІ та громадських активістів», - наголосив голова комісії із закордонних справ Ріхардс Колс.

Міністерству закордонних справ Латвії рекомендовано закликати міжнародних партнерів зайняти активну позицію в цьому питанні й суттєво активізувати відповідні дії Європейського Союзу, запровадивши обмежувальні заходи.

Документ посилається на міжнародні зобов'язання Росії, які закликають до дотримання принципів верховенства закону і захисту прав і свобод людини, і заявляє, що затримання політичних опонентів не відповідає цим зобов'язанням.

Сейм також нагадує, що згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї будь-яка спроба отруїти людину за допомогою нейропаралітичного агента вважається застосуванням хімічної зброї, що є серйозним порушенням міжнародних стандартів і стандартів у галузі прав людини.

Портал Delfi уточнює, що проросійська партія "Згода" і ряд позафракційних депутатів Сейму заявили, що не братимуть участі в голосуванні за заяву. «Ми довіряємо народу Росії і його політичним виборам. Ми впевнені, що він знайде свій шлях до зміцнення демократичних виборів, прав і громадянських свобод», - йдеться у повідомленні "Згоди", яке партія поширила перед засіданням.

Як повідомлялося, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" у кінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального і з закликами до відставки Путіна. Силовики почали жорсткі заходи для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засоби. Кілька тисяч людей були затримані.

Фото: ЕРА