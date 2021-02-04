Сайти, що поширюють фейки, за рік отримали від реклами €213 мільйонів
Про це йдеться у підготовленому спеціалістами Празького інституту досліджень безпеки (PSSI) звіті «Дезінформація як бізнес», який є розпорядженні Укрінформу.
За словами авторів документа, в самій лише Чехії сайти з "проблемним" контентом заробляють щомісяця приблизно 190 тисяч чеських крон (7300 євро) завдяки рекламі відомих брендів. І у більшості випадків компанії навіть не знають, поряд з якими повідомленнями розміщена їхня реклама.
У цьому зв'язку експерти застерігають, що це може зашкодити репутації відомих брендів, і закликають компанії співпрацювати з ресурсами щодо викриття дезінформації.
«Наше дослідження засвідчує, що рекламний сектор ще не вирішив проблему інтернет-реклами, ненавмисно фінансуючи дезінформацію. Компаніям, торговим органам та установам у Чехії - і на міжнародному рівні - потрібно співпрацювати з експертами для підвищення обізнаності та запроваджувати кодекси та інструменти для вирішення проблеми», - заявив президент PSSI Йонаш Сироватка.
Празький інститут досліджень безпеки створений у 2002 році. Його завдання полягає у сприянні захисту та зміцненню індивідуальних свобод та демократичних інститутів країн Центральної та Східної Європи та за межами регіону.