Макрон заявляє про критичний період у НАТО: «Є питання, як слон у кімнаті»
Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час онлайн дискусії, проведеної 4 лютого з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради (м. Вашингтон), передає власний кореспондент Укрінформу.
«Упродовж наступник тижнів і місяців ми переживатимемо дуже критичний період. Настав час визначатися. Ми повинні з'ясувати нову концепцію згідно з нашими прагненнями. Хто є ворог?», - наголосив французький лідер.
У цьому зв'язку Макрон нагадав, що Північноатлантичний альянс був створений як блок проти колишнього СРСР.
«Але сьогодні хто ворог? Терористи – головні вороги наших суспільств сьогодні. Як діяти відносно нових проблем у Тихоокеанському регіоні і щодо Китаю? Ці питання, як слон у кімнаті. І ми повинні чітко про них говорити», - заявив президент Франції.
Також серед актуальних питань для сьогоднішнього НАТО Макрон відзначив необхідність мати чіткі правила поведінки між країнами-членами.
Фото: EPA