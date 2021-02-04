Макрон заявляє про критичний період у НАТО: «Є питання, як слон у кімнаті»

Союзники по НАТО повинні визначити нову концепцію політики Альянсу у сучасних і майбутніх реаліях.

Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон під час онлайн дискусії, проведеної 4 лютого з нагоди відкриття Європейського центру Атлантичної ради (м. Вашингтон), передає власний кореспондент Укрінформу.

«Упродовж наступник тижнів і місяців ми переживатимемо дуже критичний період. Настав час визначатися. Ми повинні з'ясувати нову концепцію згідно з нашими прагненнями. Хто є ворог?», - наголосив французький лідер.

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У цьому зв'язку Макрон нагадав, що Північноатлантичний альянс був створений як блок проти колишнього СРСР.

«Але сьогодні хто ворог? Терористи – головні вороги наших суспільств сьогодні. Як діяти відносно нових проблем у Тихоокеанському регіоні і щодо Китаю? Ці питання, як слон у кімнаті. І ми повинні чітко про них говорити», - заявив президент Франції.

Також серед актуальних питань для сьогоднішнього НАТО Макрон відзначив необхідність мати чіткі правила поведінки між країнами-членами.

Фото: EPA