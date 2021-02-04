До Сенату США внесли законопроєкт, що передбачає нові санкції проти Росії

Двопартійна група сенаторів США внесла на розгляд верхньої палати Конгресу законопроєкт під назвою «Акт щодо притягнення Росії до відповідальності за зловмисну активність – 2021», який включає, зокрема, нові санкції проти РФ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на офіційній сторінці сенатора-республіканця Марко Рубіо, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Законопроєкт передбачає адресні санкції проти російських чиновників, причетних до грубих порушень міжнародного права, в тому числі отруєння та ув'язнення лідера опозиції й антикорупційного активіста Олексія Навального»,- зазначається в повідомленні на сайті сенатора.

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Крім того, у проєкті закону міститься вимога до адміністрації США встановити, як Кремль порушив закони, що забороняють використання хімічної та біологічної зброї. Документ вимагає звіту про вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова, а також про особисті статки Володимира Путіна та його оточення, накопичені корупційною практикою.

Співавторами законопроєкту виступили сенатори Марко Рубіо та Кріс Кунс. До них приєдналися колеги Бен Кардін, Мітт Ромні, Кріс Ван-Голлен і Дік Дурбін.

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Як повідомляв Укрінформ, офіційний Вашингтон висловив глибоку стурбованість у зв’язку з ув’язненням Олексія Навального та виступив з вимогою звільнити його негайно та без жодних умов.