США та Росія продовжили договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

США та Росія продовжили договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

Укрінформ
США та Росія продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3/New START Treaty до 5 лютого 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

«Продовження дії New START Treaty гарантує, що ми можемо перевіряти обмеження щодо російських міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників до 5 лютого 2026 року», - сказав він.

Блінкен додав, що процес перевірки, який передбачений New START Treaty, дозволяє Сполученим Штатам контролювати дотримання Росією договору та дає США більш глибоке розуміння російської ядерної позиції, в тому числі шляхом обміну даними та інспекціями на місцях.

У МЗС РФ також підтвердили продовження дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3.

«Договір (СНО-3 – ред.) буде діяти в тому вигляді, в якому він був підписаний, без будь-яких змін або доповнень, до 5 лютого 2026 року», - зазначили у МЗС.

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Як відомо, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3/New START Treaty є двостороннім договором між Росією і Сполученими Штатами щодо подальшого взаємного скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Документ був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року. Договір розрахований на 10 років з можливим продовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років.

Договором передбачено скорочення розгорнених ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.

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