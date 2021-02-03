США та Росія продовжили договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь

США та Росія продовжили дію Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3/New START Treaty до 5 лютого 2026 року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Державного секретаря США Ентоні Блінкена.

«Продовження дії New START Treaty гарантує, що ми можемо перевіряти обмеження щодо російських міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників до 5 лютого 2026 року», - сказав він.

Блінкен додав, що процес перевірки, який передбачений New START Treaty, дозволяє Сполученим Штатам контролювати дотримання Росією договору та дає США більш глибоке розуміння російської ядерної позиції, в тому числі шляхом обміну даними та інспекціями на місцях.

У МЗС РФ також підтвердили продовження дії Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3.

«Договір (СНО-3 – ред.) буде діяти в тому вигляді, в якому він був підписаний, без будь-яких змін або доповнень, до 5 лютого 2026 року», - зазначили у МЗС.

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Як відомо, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-3/New START Treaty є двостороннім договором між Росією і Сполученими Штатами щодо подальшого взаємного скорочення арсеналів розгорнутих стратегічних ядерних озброєнь.

Документ був підписаний президентами Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою 8 квітня 2010 року в Празі і набув чинності 5 лютого 2011 року. Договір розрахований на 10 років з можливим продовженням за взаємною домовленістю сторін на 5 років.

Договором передбачено скорочення розгорнених ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, балістичних ракет підводних човнів і важких бомбардувальників - до 700 одиниць.