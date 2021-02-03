Байден скасував низку указів Трампа щодо посилення імміграційних обмежень

Президент США Джо Байден підписав три укази, які скасовують розпорядження попереднього президента Дональда Трампа щодо введення жорстких рестрикцій у імміграційній політиці Америки.

Церемонія підписання документів транслювалася в прямому ефірі в вівторок з Білого дому, передає Укрінформ.

«Сьогодні я підписую кілька указів щодо зміцнення нашої імміграційної системи, спираючись на виконавчі розпорядження, які я вжив у перший день, щоби захистити «мрійників» (англ. – DREAMers, від DREAM Act – Закон про розвиток, допомогу та освіту неповнолітніх іноземців), скасувати заборону на в’їзд мусульман, а також покращити управління нашими кордонами», - заявив американський лідер перед підписанням документів.

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Він підкреслив, що не робить якихось нововведень, однак усуває наслідки «поганої політики», яку запроваджував попередній президент США та видавав укази, що були контрпродуктивними для безпеки США, зокрема, у сфері імміграції.

Таким чином, глава Білого дому першим указом відновив виконавче розпорядження про возз’єднання сімей, щоби у мігрантів, які незаконно прибули до США, не відбирали дітей. З цією метою поновлюється робота міжвідомчої робочої групи з питань возз’єднання сімей.

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Другий указ, затверджений Байденом, стосується створення регіональної структури для усунення першопричин міграції. Третій документ має на меті відновити довіру в систему законної імміграції в США, а також зміцнити зусилля щодо інтеграції нових американців.

Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден ще під час виборчої кампанії критикував жорсткі заходи адміністрації Трампа щодо посилення імміграційних обмежень в Сполучених Штатах.

Фото: CNN