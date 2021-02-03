Байден скасував низку указів Трампа щодо посилення імміграційних обмежень
Церемонія підписання документів транслювалася в прямому ефірі в вівторок з Білого дому, передає Укрінформ.
«Сьогодні я підписую кілька указів щодо зміцнення нашої імміграційної системи, спираючись на виконавчі розпорядження, які я вжив у перший день, щоби захистити «мрійників» (англ. – DREAMers, від DREAM Act – Закон про розвиток, допомогу та освіту неповнолітніх іноземців), скасувати заборону на в’їзд мусульман, а також покращити управління нашими кордонами», - заявив американський лідер перед підписанням документів.
Він підкреслив, що не робить якихось нововведень, однак усуває наслідки «поганої політики», яку запроваджував попередній президент США та видавав укази, що були контрпродуктивними для безпеки США, зокрема, у сфері імміграції.
Таким чином, глава Білого дому першим указом відновив виконавче розпорядження про возз’єднання сімей, щоби у мігрантів, які незаконно прибули до США, не відбирали дітей. З цією метою поновлюється робота міжвідомчої робочої групи з питань возз’єднання сімей.
Другий указ, затверджений Байденом, стосується створення регіональної структури для усунення першопричин міграції. Третій документ має на меті відновити довіру в систему законної імміграції в США, а також зміцнити зусилля щодо інтеграції нових американців.
Як повідомляв Укрінформ, Джо Байден ще під час виборчої кампанії критикував жорсткі заходи адміністрації Трампа щодо посилення імміграційних обмежень в Сполучених Штатах.
Фото: CNN