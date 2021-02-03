Байден досі не визначився, яку країну відвідає першою – Білий дім

Президент США Джо Байден, який отримав офіційні повноваження 20 січня, досі не спланував свій перший закордонний візит.

Про це повідомила під час брифінгу в вівторок речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«У мене немає повідомлень щодо подорожей президента (Байдена – ред.), його першого закордонного візиту», - зазначила Псакі.

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Вона також прокоментувала запитання, чи планує Джо Байден, так само як і попередні президенти-демократи Білл Клінтон та Барак Обама обрати Канаду як країну для першого візиту.

«Я нагадаю вам, що перша телефонна розмова (Джо Байдена – ред.) була проведена з прем’єр-міністром Канади, отже це, вочевидь, є підтвердженням важливості наших відносин», - підкреслила речниця Білого дому.

Нагадаємо: у міжнародній практиці вважається знаковим, з якою країною новий глава держави здійснив перший контакт та зробив перший візит. Це, по суті, визначає пріоритетний вектор зовнішньої політики нової адміністрації чи уряду цієї країни.