Зеленський хоче долучити Байдена до «Норманді»

Президент Володимир Зеленський заявив, що в роботі Нормандського формату наразі спостерігається стагнація через небажання Росії рухатися вперед, та висловив сподівання на приєднання Президента США Джо Байдена до переговорів.

Про це він сказав в інтерв'ю у програмі Axios, що виходить на платформі американського телеканалу HBO, повний текст якого опублікувала пресслужба глави держави в понеділок, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні, на жаль, відбувається момент стагнації. Я вважаю, що він відбувається через небажання Російської Федерації крокувати вперед. Тому що вони думали, що ми будемо гальмувати цей переговорний процес, Мінський процес. Але ми дуже швидко рухаємося вперед, ми готові проговорювати всі деталі і йти до фіналу цієї війни – йти до миру», - сказав Зеленський.

За його словами, поки що йдеться не про відновлення відносин з РФ, а про потребу зупинити війну, вийти на кордони, повернути наших людей і наші території.

«Минув рік і один місяць від Нормандської зустрічі, і я не бачу серйозних кроків уперед. Тому ще раз кажу: я вважаю, що це – балачки. І Росія прекрасно це розуміє. Вони граються, тому що не хочуть просування цього процесу за українськими вимогами. Так, вони хочуть тільки по-своєму. Вони бачать далі федералізацію України, і це правда. Послаблення української центральної влади, збереження так чи інакше сепаратистів – я розумію, що вони роблять. Ми бачили це в Придністров’ї – той самий ефект», - підкреслив Президент.

Він розповів, що говорив європейським лідерам, що якщо ми будемо продовжувати в цьому форматі, то цей формат буде вичерпаний.

«І тому я хотів, щоб такий потужний світовий гравець, як США, мали вплив. Не теоретичний, не поза колом «нормандської четвірки», а мати одну з вирішальних місій. Я дійсно хотів би долучити Президента Байдена до Нормандського формату. Я готовий іти на все, щоб домовитися з Президентом Сполучених Штатів і з «нормандською четвіркою», - зазначив Зеленський.

У той же час він зауважив, що це може бути паралельно з Нормандським форматом ще один формат, де обов’язково повинні бути США і Росія.

«Це паралельний кейс. Це не значить, що ми ставимо хрест на Нормандському форматі. Але є питання, які в «Норманді» не є аджендою і не піднімаються, а саме: що робити з Кримом», - пояснив Президент.

Як повідомлялося, останній саміт у Нормандському форматі відбувся в грудні 2019 року, наступний планувався на квітень 2020-го, однак він не відбувся як через пандемію, так і через те, що процес знову загальмував. Наразі робота в форматі відбувається на рівні політичних радників.

Фото: president.gov.ua