Зеленський вважає, що ніхто не мав права публікувати його розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський вважає «неправильним» рішення опублікувати стенограму його телефонної розмови з 45-м президентом США Дональдом Трампом восени 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це він розповів в інтерв'ю у програмі Axios, яке вийшло на американському телеканалі HBO.

Український лідер заявив, що читав, коли його ім’я з’являлося на сторінках тих чи інших медіа, що Трамп тиснув на нього.

"По-перше, це було дуже образливо. Чому? Тому що я Президент України. Можливо, ми менші, ніж Сполучені Штати, але ми незалежна Україна. Ми довели це Росії, коли втримали свою територію, і ми продовжуємо це доводити. Ось чому він не тиснув. Я б цього ніколи не сказав", - наголосив Зеленський.

"Неприємність одна була, до цього моменту я про це не говорив. Це коли опублікували нашу розмову. Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б цього ніколи не допустив. Я вважаю не важливо, про що ми говорили. Це перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. В будь-якому випадку, ніхто з нас не має права опубліковувати такі речі", - наголосив Президент.

Журналіст також запитав у Зеленського: "Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи, так?"

"Трохи? (сміється – ред.)", – відповів Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня 2019 року Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Фото: ОП