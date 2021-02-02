Ердоган заговорив про зміни до Конституції

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ініціює внесення змін до Конституції.

Про це він заявив у понеділок увечері за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можливо, настав час обговорити нову Конституцію Туреччини… Ця робота має проводитися прозоро, на очах нації та за участю всіх її представників, а отриманий текст має бути представлений на розсуд нації», - сказав Ердоган.

Він зауважив, що для початку процесу внесення змін до Основного закону потрібно досягти згоди у цьому питанні з партнером по Народному альянсу - партією Націоналістичного руху.

«Якщо ми досягнемо консенсусу з цього питання з нашим партнером у Народному альянсі, ми можемо вжити заходів для ухвалення нової Конституції у найближчий період», - сказав Ердоган.

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За його словами, першопричиною «проблем» Конституції є те, що її «складали путчисти». Водночас він не сказав, про які конкретні зміни до Конституції йдеться.

Востаннє зміни до Конституції Туреччини вносились у квітні 2017 року в результаті конституційного референдуму. Тоді було зроблено 18 поправок, зокрема скасовано посаду прем'єр-міністра, збільшено кількість депутатів парламенту. Главі держави було надано право призначати міністрів, а також представляти бюджет на розгляд парламенту, висувати кандидатури суддів вищих судів, розпускати парламент та запроваджувати в країні надзвичайний стан. Укази президента набули статусу законів.

Фото: АА