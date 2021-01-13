Ердоган заявив про готовність до поновлення відносин з ЄС

Туреччина готова до відновлення відносин з ЄС та створення позитивного порядку денного.

Про це сказав Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з послами країн ЄС в Анкарі, повідомляє власкор Укрінформу.

«Як країна з довгостроковою перспективою ми готові створити позитивний порядок денний та відновити наші відносини у правильному руслі», - сказав Ердоган.

Він нагадав, що Туреччина вже 60 років проходить шлях до членства в ЄС, і нинішня «невизначеність», що виникла після Brexsit, може бути подолана завдяки отриманню Туреччиною «заслуженого місця в європейській сім'ї».

Турецький лідер також висловився за внесення оновлень до Митного союзу між Європейським союзом і Туреччиною, аби «врахувати мінливі реалії іміграції та надати впевненості та прискорення відносинам», та закликав до перетворення Середземного моря на «зону співпраці».

Як повідомляв Укрінформ, у Стамбулі 25 січня відбудеться черговий раунд турецько-грецьких переговорів, на якому йтиметься про ситуацію в Східному Середземномор’ї та кіпрське врегулювання.